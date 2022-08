Vainqueur de son duel contre Liverpool, Manchester relève enfin la tête

Jürgen Klopp avait bien raison de ne pas prendre en compte les deux premiers résultats de Manchester United en Premier League. Au-delà de qualités présentes dans le noyau des « Red Devils » (où tout n’est pas à jeter non plus), son collègue néerlandais Erik ten Hag avait aussi tiré les leçons pour affronter les Reds en écartant Cristiano Ronaldo et Harry Maguire. « Nous savons que Liverpool est une équipe solide qu’il faut pouvoir mettre sous pression. Il faut jouer en bloc et cela demande beaucoup d’énergie, d’où mon choix devant pour Sancho, Elanga et Rashford. En défense, j’ai besoin de mouvement, de souplesse et de communication avec Varane. »