Météo: plus de 30 degrés attendus, voici les prévisions de la semaine

L’après-midi, les nuages deviendront plus nombreux du centre à l’est où quelques timides petites ondées localisées seront encore possibles. A l’arrière, de plus larges éclaircies se dessineront avec le retour d’un temps sec. Les maxima se situeront entre 23ºC en Ardenne et localement 29ºC en plaine, sous un vent faible à généralement modéré de secteur sud-ouest.

Ce soir, les éclaircies s’élargiront rapidement et le temps sera sec partout. En cours de nuit, il faudra toutefois composer avec quelques voiles d’altitude, ou quelques nuages bas sur l’ouest. Les minima seront à nouveau le plus souvent compris entre 10ºC en Ardenne et 18ºC dans les grandes villes. Le vent deviendra faible sans direction privilégiée.

Mercredi, le temps sera d’abord très ensoleillé et sec. Dans l’après-midi, la nébulosité deviendra parfois plus variable au passage de quelques champs nuageux de moyenne altitude pouvant libérer l’une ou l’autre goutte de pluie, principalement sur l’ouest. Les maxima se situeront entre 27ºC en haute Ardenne ainsi qu’à la mer et 30ºC ailleurs, sous un vent faible de secteur sud ou de direction variable. A la Côte, une brise de mer modérée de nord-nord-est s’établira l’après-midi.

Jeudi aussi, le temps sera assez ensoleillé malgré les voiles d’altitude et quelques nuages moyens. Le temps restera sec, bien qu’une averse soit possible en fin d’après-midi sur l’ouest. Il fera encore un peu plus chaud avec des maxima de 25ºC à la mer, 28 à 29ºC sur les hauteurs de l’Ardenne et 31 à 32ºC en Campine et en Lorraine belge.

Retrouvez les prévisions météo région par région ici.

