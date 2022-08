Carrefour gèle le prix de cent produits en France, qu’en est-il en Belgique?

Dans les magasins Aldi, aucune opération de ce style n’est prévue pour l’heure mais l’enseigne souligne qu’elle tente toujours de réduire les prix comme elle le peut : « En juillet, par exemple, nous avons réduit les prix 52 fois. Cette année, nous avons déjà réduit les prix plus de 300 fois. Nous renforçons cela avec nos promotions sur les produits frais, sur des produits pertinents qui sont utilisés quotidiennement afin de soutenir davantage le pouvoir d’achat. »

Du côté de Colruyt, l’enseigne de grande distribution explique qu’elle « ne gèlera pas ses prix. Mais lancera, dans les mois à venir, d’autres campagnes de sensibilisation aux prix et des actions intéressantes. Dans nos magasins français, nous ne prévoyons pas non plus de gel des prix ».