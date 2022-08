Nouvelle envolée des prix de l’énergie: quelles conséquences pour la facture des Belges?

Les prix de l’électricité s’envolent à nouveau. Ce lundi, le prix sur la Bourse Epex Spot pour de l’électricité livrée le lendemain (day ahead) a atteint le chiffre record de 603,38 euros par MWh. Il s’agit bien sûr d’un prix « spot » à un moment bien précis, atteint dans un contexte de marché extrêmement volatil mais, à titre de comparaison, ce prix était en moyenne de 186 euros en avril… Principale explication ? La hausse du prix du gaz, qui est une ressource importante pour générer de l’électricité. « Le prix de l’électricité sur le marché “day ahead” est déterminé par l’unité qui a le coût marginal le plus élevé et il s’agit généralement d’une centrale au gaz avec un taux d’efficacité de 50 % », explique Damien Ernst, professeur à l’ULiège, spécialiste en énergie. « Le cours du gaz étant proche des 300 euros le MWh, cela explique pourquoi on arrive à des prix pareils. » Que les coûts de production du nucléaire ou du renouvelable n’aient pas augmenté ne change rien.