Les balades en calèche par fortes chaleurs refont polémique, une députée bruxelloise s’insurge

La chaleur de cet été n’épargne pas non plus les animaux et notamment les chevaux.

Ces dernières semaines, plusieurs accidents sont survenus à l’étranger. « Deux chevaux se sont effondrés à cause des fortes chaleurs. C’est arrivé à Malaga en juillet et à New York ce mois-ci. Tous les ans, on entend des histoires pareilles », prévient la députée.