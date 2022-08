Le bien à la loupe, en Brabant wallon: une villa neuve à 615.000 euros (photos)

Cette villa neuve fait partie d’un ensemble de trois maisons similaires construites à Jauchelette (Jodoigne). Les biens sont implantés près d’une chaussée qui permet de rejoindre de nombreuses facilités en 5 minutes de voiture, et disposent en même temps d’un cadre naturel joliment préservé et aménagé. En plus de finitions soignées et d’une belle luminosité générale, cette villa neuve offre 5 chambres, 3 salles d’eau et un jardin de 32 ares agrémenté par un accès à la rivière en contrebas.

Situation

Cette villa fait partie du récent Hameau de la Gette construit à Jauchelette, une division de Jodoigne. Le bien se situe en retrait d’une chaussée qui permet de rejoindre le centre de Jodoigne en 5 minutes de voiture et l’autoroute E411 en 10 minutes. Cet axe comprend aussi des arrêts de bus. Les environs offrent de nombreuses autres facilités (commerces, écoles, centres de loisirs…) accessibles en 5 à 10 minutes de voiture, notamment à Incourt, Thorembais-Saint-Trond ou encore Perwez. Bien que la villa soit construite près d’un axe routier fréquenté, elle bénéficie d’un environnement particulièrement vert. Des champs et des plantations la séparent de la route à l’avant tandis qu’à l’arrière, le jardin est agrémenté de grands arbres et d’un accès à la rivière de la Gette en contrebas.

2

Etat général

La maison est neuve et il s’agit d’une première occupation. Elle présente une PEB de B et est, entre autres, équipée d’une chaudière individuelle au gaz, de châssis PVC double vitrage, d’un système de ventilation, etc. Les salles d’eau sont déjà complètement aménagées. Par contre, les nouveaux propriétaires devront prévoir l’installation d’une cuisine équipée à leurs frais. Contrairement aux autres maisons du projet, cette villa ne possède pas de carport, mais il reste possible d’en installer un. Dans l’ensemble, les finitions sont soignées aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, où l’on note déjà la présence de plantations, d’une terrasse ou encore d’un espace de parking à l’avant.

3

Disposition

L’entrée de la maison débouche sur un hall accueillant un WC et un local technique/buanderie. Le reste de ce niveau est occupé par un vaste séjour d’un peu plus de 50 m2 rassemblant un salon, une salle à manger et l’espace prévu pour la cuisine équipée. Plusieurs baies vitrées permettent d’accéder à la terrasse et au jardin de 32 ares composé d’une partie plate et d’une autre descendant vers la rivière. Au premier étage, on retrouve une salle de bain, deux chambres et une suite parentale avec chambre, dressing et salle d’eau. Le deuxième et dernier étage est légèrement mansardé et accueille une salle de bain supplémentaire ainsi que deux généreuses pièces (15 et près de 20m2) qui peuvent faire office de chambres ou de bureaux.

4

Prix

Le prix de la villa est de 615.000 euros hors TVA et frais. Le bien est strictement neuf et prêt à être habité. Deux autres maisons presque identiques sont disponibles juste à côté, pour des tarifs à partir de 589.000 euros.

Surface habitable : 180 m2

Chambres : 5

Salles d’eau : 3

WC : 3

Cave : non

Jardin : oui (32 ares)

Etat : neuf

Garage : non

PEB : B