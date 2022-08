L’Union jouera les poules de l’Europa League à Louvain, pas au stade roi Baudouin

Hellings : « On aurait été enthousiaste à l’idée d’accueillir à nouveau l’Union »

L’USG poursuivra donc son aventure européenne hors de Bruxelles. Et pourtant, elle avait la possibilité de vivre celle-ci au sein même de la capitale. La Ville de Bruxelles étant prête à lui mettre à disposition le stade Roi Baudouin. « On avait un accord de principe pour réserver à l’Union des plages-horaires d’occupation du stade », a réagi Benoit Hellings, l’échevin des Sports de la Ville de Bruxelles. « On aurait vraiment été enthousiaste à l’idée d’accueillir à nouveau l’USG. Car cela avait déjà été le cas lorsque son stade Marien était en travaux il y a quelques années. Et cela aurait été une belle fête du foot à Bruxelles. Mais les dirigeants du club avaient des craintes de ne pas remplir le stade. Ce qui est légitime car Louvain compte à peu près 10.000 sièges, contre 45.000 au stade Roi Baudouin. Et l’Union compte une fan-base de 5.600 personnes (NDLR : le nombre d’abonnés cette saison). Mais en tout cas, si on a décidé de rénover les vestiaires, la salle de presse et tous les sièges du stade, c’est pour pouvoir accueillir des grands moments comme ceux-là. Et comme, peut-être, le Final Four de la Nations League. »