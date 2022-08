Carrefour, Aldi… les supermarchés vont-ils geler les prix de certains produits?

Qu’en est-il pour la Belgique ?

Pour l’instant, il n’y a pas d’annonce réelle de la part de Carrefour quant à un gel des prix des produits en Belgique. Mais l’enseigne a pris des mesures pour valoriser ses produits les moins chers, c’est-à-dire les rendre plus visibles en rayon et les mettre en avant par rapport aux produits plus chers, sans pour autant en changer les prix.

Et ailleurs ?

Dans les magasins Aldi, aucune opération de ce style n’est prévue pour l’heure, selon Sudinfo , mais l’enseigne souligne qu’elle tente toujours de réduire les prix comme elle le peut : « En juillet, par exemple, nous avons réduit les prix 52 fois. Cette année, nous avons déjà réduit les prix plus de trois cents fois. Nous renforçons cela avec nos promotions sur les produits frais, sur des produits pertinents qui sont utilisés quotidiennement afin de soutenir davantage le pouvoir d’achat. »