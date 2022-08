L’homme à la fois le plus beau et le plus intelligent du monde

Etant donné que Zaloujny évite les médias, on en sait peu sur lui. Sa femme Elena travaille dans une banque. Sa fille aînée a opté pour une carrière militaire. La plus jeune est médecin. Le général a révélé sur les réseaux sociaux qu’il aimait les chats et qu’avant la guerre, après avoir troqué son uniforme contre des vêtements plus confortables, il passait ses vacances à parcourir l’Ukraine à cheval avec sa femme, s’écartant de préférence des sentiers battus – et se rendant régulièrement à Novograd-Volynski, car il est souvent nostalgique de sa ville natale.