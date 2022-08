Guerre en Ukraine: le général qui a permis au président Zelensky de jouer le rôle le plus important de sa vie

Vitali Zaloujny est devenu un héros non seulement dans les médias, mais aussi aux yeux des citoyens ukrainiens, et en particulier de ses subordonnés, car il traite les simples soldats aussi bien que les colonels.

Pour les dirigeants russes, il est impensable que Valeri Zaloujny n’ait jamais servi dans l’armée soviétique car, selon eux, il n’existe pas d’officier de haut rang qui ne porte des épaulettes soviétiques et une casquette en forme de crêpe. C’est ce que pensait il y a peu encore Vladimir Poutine, si bien que les Russes étaient convaincus qu’ils allaient venir à bout de ce « plouc » de militaire ukrainien de moins de 50 ans en deux temps trois mouvements. Au lieu de quoi ils n’ont même pas eu le temps d’en faire deux.

Dans les faits, il s’est avéré que l’expérience accumulée par les militaires russo-soviétiques lors de la guerre en Afghanistan, des deux pacifications de la Tchétchénie, du conflit géorgien et de l’invasion de la Crimée et du Donbass en 2014 ne faisait pas le poids face aux compétences et à l’expérience de Zaloujny.