«L’atlas en mouvement» à Marseille: un autre regard sur les migrations

À travers une exposition mêlant ses propres photographies et divers documents, écrits, œuvres de migrants, Mathieu Pernot donne naissance à un admirable « atlas en mouvement ».

L’atlas en mouvement, jusqu’au 9 octobre au Mucem (Fort Saint-Jean) à Marseille, www.mucem.org

Et si, au-delà des photographies de migrants massés dans les camps, rejetés aux frontières, secourus en pleine mer, on essayait de parler autrement de ce phénomène qui voit des populations quitter leurs terres d’origine pour tenter de s’installer ailleurs ? C’est le défi auquel s’est attelé Mathieu Pernot, photographe dont on connaît notamment le remarquable travail sur le monde tzigane.