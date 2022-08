Podcast – Homme des années 2020: «Garçon, tu seras un homme»

Par Sandrine Puissant Publié le 23/08/2022 à 11:58 Temps de lecture: 2 min

Les hommes sont plus nombreux à se poser des questions. Peut-on encore draguer après #MeToo ? Comment se comporter en bon conjoint, père, chef de famille ? Comment exprimer ses émotions ? Comment être solidaires entre hommes, solidaires avec les femmes ?

Le Soir a réalisé une série d’été sur le sujet. Pour synthétiser, nous avons rencontré l’historien Yvan Jablonka. Il a écrit le livre « Des hommes justes » et a beaucoup réfléchi à ce que veut dire être un homme des années 2020.

Pour la première partie de ce podcast, nous avons parlé avec lui de commenter les masculinités se construisent, des différentes formes de masculinités et de leur hiérarchie. On a parlé des doutes au sein du masculin et de l’après #MeToo.

Certains hommes se sont posé de plus en plus de questions. Peut-on encore être galant ? Comment draguer après #MeToo ? Comment être un bon père ? Comment construire l’égalité entre hommes et femmes ?

L’historien Yvan Jablonka étudie les masculinités. Dans la deuxième partie de ce podcast, nous lui avons demandé qu’est-ce qu’être un mec bien dans les années 2020. On décortique avec lui le concept « d’homme juste », qu’il a développé dans ses recherches.

