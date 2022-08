Deux reprises acrobatiques et une demi-volée: Cyriel Dessers a failli marquer trois buts exceptionnels face à l’AS Rome… failli (vidéo)

Cyriel Dessers aurait bien pu ouvrir son compteur but sous le maillot de Cremonese ce lundi face à l’AS Rome. Et avec la manière qui plus est ! Malheureusement pour le Belge, la réussite n’était pas en sa faveur à trois reprises.

L’ancien attaquant de Genk a tenté deux reprises acrobatiques et une demi-volée. Des gestes magnifiques, qui ont impressionné les observateurs, mais qui ne se sont pas mués en but. Ses reprises n’ont pas trouvé le cadre, tandis que sa volée a heurté la barre transversale.