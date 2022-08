Chaos au Petit-Château: le personnel est en arrêt de travail après de nouveaux incidents

Les familles, les femmes seules, les mineurs et les personnes vulnérables sont prioritaires pour s’inscrire chaque jour. Les places restantes sont ensuite occupées par des hommes célibataires. C’est lors de cette distribution des places restantes que les choses ont mal tournée mardi. Il y a eu beaucoup de bousculades et plusieurs demandeurs d’asile sont tombés au sol entre et par-dessus les barrières Nadar.

En conséquence, la procédure de candidature a été interrompue prématurément et le personnel du centre a, de plus, décidé d’arrêter de travailler depuis 13 h.

Une situation qui ne va pas s’améliorer

Ces longues files d’attente des hommes célibataires demandant l’asile en Belgique ne vont pas s’améliorer dans les jours et les semaines à venir, selon Fedasil. « Tant que les flux entrants et sortants dans le réseau d’accueil ne seront pas équilibrés, cette situation perdurera. Nous continuerons à créer des places d’accueil, mais il faut également que le flux sortant augmente. Le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) doit pouvoir donner une réponse plus rapide à la demande d’asile », a déclaré la porte-parole de Fedasil, Lies Gilis.