Non, les droits de l’enfant ne consacrent pas l’enfant roi!

Depuis plusieurs années, il est récurrent de stigmatiser le manque d’autorité en se référant à la notion de l’enfant roi. Les enfants seraient devenus les chefs, les maîtres qui instituent les familles, les écoles. Les parents seraient déboussolés, débordés, laxistes et en burn-out parental. Les dégâts collatéraux du manque d’autorité seraient les conséquences désastreuses de Mai 68 et aujourd’hui de l’usage abusif des droits à…

Une tâche complexe

Le 20 novembre 1989, les Nations unies ont adopté à l’unanimité la convention internationale des droits de l’enfant. Ce texte a été ratifié par la quasi-unanimité des pays du monde. Cette convention internationale offre une nouvelle représentation de l’enfant, un nouveau statut. Il s’agit de penser la relation avec l’enfant dans un rapport d’altérité, d’égalité, de liberté à l’égard duquel l’adulte est investi d’une mission éducative de transmission, ce qui implique une relation d’autorité.

La tâche n’est donc pas aisée et reste sans doute complexe. Elles constituent néanmoins un merveilleux défi qui nous invite à repenser le processus éducatif, le rapport d’autorité, les limites. Il ne s’agit donc pas de remettre en question la notion d’autorité, mais de la repenser au regard des droits de l’enfant. Cette nouvelle perspective nous invite à débattre, à questionner.

Une étude qui inquiète

Des chercheurs de l’Université catholique de Louvain viennent de publier une étude analysant l’impact du culte de l’enfant au sein des écoles et des familles. Selon ces auteurs, les résultats de cette recherche montrent que le culte de l’enfant provoque du narcissisme chez l’enfant, du burn-out chez l’adulte et constitue un danger pour nos démocraties. Cette recherche se situe surtout sous l’angle de l’examen des causes du burn-out parental. Nous ne contestons pas cette réalité des difficultés parentales et il nous semble tout à fait légitime et louable d’en examiner les causes. L’objet de notre carte blanche ne porte bien évidemment sur ces aspects. Néanmoins, dans cette étude, les chercheurs estiment que la référence à l’intérêt supérieur de l’enfant peut engendrer des conséquences négatives pour les enfants et leurs parents. C’est du moins ce qui est présenté sur le site de leur recherche.

L’enfant comme sujet à part entière

L’intérêt supérieur de l’enfant est un concept juridique repris par l’article 3 de ladite convention. Conformément à cet article, dans toute décision concernant l’enfant, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération prioritaire. Cet intérêt de l’enfant doit aussi être interprété concrètement en tenant compte des besoins personnels, de la réalité, du vécu, du contexte de l’enfant, de ses émotions… En outre pour le Comité des droits de l’enfant, l’intérêt supérieur vise à assurer la réalisation effective des droits. Enfin, ce texte tend à reconnaître l’enfant en tant que sujet à part entière. Comme dit plus haut, la convention internationale a été ratifiée par la quasi-unanimité des pays et cette convention internationale est une norme hiérarchiquement supérieure aux normes de droit interne belge. C’est un texte qui s’impose à tous.

L’intérêt supérieur de l’enfant, un principe sacré

Nous ne pouvons donc pas accepter qu'une étude scientifique puisse remettre en question un principe, l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par une convention internationale. Nous sommes par ailleurs inquiets quant aux risques de récupération idéologique lorsque cette recherche prétend que la promotion de l'intérêt supérieur de l'enfant constitue un danger pour nos démocraties.

Reconnaître l’enfant sujet ne peut se confondre avec la notion de l’enfant roi, un enfant narcissique, égoïste et tyrannique, sans limites. Reconnaître l’enfant sujet, c’est le reconnaître en tant qu’acteur singulier, comme un je et non comme un on, comme participant à la vie collective de son école, de sa communauté… C’est aussi reconnaître l’enfant comme titulaire de droits universels concrets, solidaire et engagé en faveur des droits de l’autre enfant, des autres enfants, de tous les enfants de toute la planète. C’est faire le pari de l’universalisme singulier.

Il ne faut pas cependant être un grand clerc pour se rendre compte de la souffrance des enfants. De nombreux lits d’hôpitaux psychiatriques sont occupés par des enfants. Depuis près de 20 ans, l’OMS dénonce l’usage exponentiel des psychotropes chez les jeunes.

L’excès de « rééducation » et de médicalisation

Pour le pédopsychiatre, Thierry Delcourt, cet usage abusif de médicaments est le résultat de diagnostic précoce extrapolant trop souvent et trop rapidement la présence d’un trouble du comportement. L’usage excessif de la ritaline en est un exemple. Plutôt que de procéder à un examen pluridisciplinaire, à la contextualisation d’une souffrance psychosociale, il est souvent proposé de faire prévaloir un diagnostic de trouble comportemental pour ensuite rééduquer, voire médicaliser. Pour cet auteur, la souffrance des enfants provient surtout du fait que nous sommes en très grande difficulté de reconnaître l’enfant en tant que sujet et d’intégrer la singularité, l’altérité, la pluralité, la diversité (voir La fabrique des enfants anormaux, par Thierry Delcourt aux éditions Max Milo, Paris, 2021).

Cette absence de reconnaissance de l’enfant sujet se situe aux antipodes des principes de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Comme dit plus haut, il ne s’agit pas de contester les réalités du burn-out parental mais de rappeler simplement que la référence à « l’enfant sujet » n’a évidemment rien à voir avec la notion de « l’enfant roi », et que sauf à vivre dans une société totalitaire, il n’y a pas de sujet sans participation démocratique et il n’y a pas de démocratie sans reconnaissance du sujet. Ces fondamentaux procèdent aussi des droits de l’enfant.