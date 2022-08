Salles de vente: passons au salon!

Uccle Saint-Job, le 5/09 à 14 h, chaussée de Saint-Job 638, 1180 Bruxelles. Lots visibles du lundi au vendredi de 9 à 12 h et de 13 à 16 h. Exposition officielle avec catalogue du samedi 03 au dimanche 04/09 de 10 à 18 h. 02/372.92.19 (catalogue sur Auction.fr/).

Parmi les 277 lots, l’étonnant nº176 : tout Manhattan en un fauteuil. L’œuvre de l’architecte, peintre, designer, sculpteur et philosophe italien Gaetano Pesce, né en 1939 à La Spezia, a été réalisée dans les années 2000 pour Cassina, le label italien pionnier en ameublement contemporain. Elle figure une belle ligne de buildings et de gratte-ciel aux fenêtres éclairées, avec une lune sombre qui surplombe cette skyline de mousse garnie de velours aux tons chauds. Tramonto Notturno New York est dans un état impeccable, proche du neuf, et estimé 7.500-9.000 €.