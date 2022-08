La course d’orientation en ville, entre arrêts de bus et bennes à ordures: un format contre nature

La course d’orientation n’est pas seulement une affaire d’hommes et de femmes des bois : depuis vingt ans, le format sprint se déroule aussi en pleine ville.

La Suédoise Tilda Ostberg a terminé 20e de l’épreuve sprint des championnats du monde universitaires de course d’orientation qui s’est courue le 17 août dans la ville de Bienne, en Suisse. On ne saura jamais quel aurait été son rang si, après une dizaine de minutes de course, elle n’avait pas dû laisser passer le bus des Transports publics biennois. Aurait-elle pu se hisser dans les quinze premières ? Certainement, puisque cinq coureuses se tiennent en cinq secondes !