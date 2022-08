«Rumba la vie»: Dubosc version mélancolique

De Franck Dubosc, avec Franck Dubosc, Louna Espinosa, Jean-Pierre Darroussin, Marie-Philomène Nga, Michel Houellebecq, 103 mn.

Depuis quelques années maintenant, Franck Dubosc a décidé d’embrasser son rêve de toujours : celui de réaliser, en plus d’être comédien. Après Tout le monde debout en 2018, il revient avec Rumba la vie, un second long-métrage où il assume un peu plus encore cette volonté d’être drôle, mais aussi et peut-être surtout mélancolique.