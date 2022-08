«Aristocrats»: émancipation japonaise

De Yukiko Sode, avec Mugi Kadowaki, Kiko Mizuhara, Kengo Kora, Kei Ishibashi, 125 mn.

A presque 30 ans, Hanako est toujours célibataire, ce qui déplaît à sa famille, riche et traditionnelle. D’où un rendez-vous arrangé avec Koichiro, jeune aristocrate qui a le devoir de perpétuer la lignée familiale et de se marier avec une femme « convenable ». La route est toute tracée pour répondre aux exigences des familles mais Hanako ne s’interdit pas de rêver quand elle croise Miki, jeune fille provinciale venue à Tokyo pour ses études et qui entretient une relation ambiguë avec Koichiro, ou Katsuko, son amie violoniste, qui préfère le célibat et la liberté…