Pratiquer un sport coûte trop cher pour sept jeunes sur dix en Belgique francophone

Sept jeunes sur dix en Fédération Wallonie-Bruxelles estiment trop coûteuse la pratique d’un sport, selon une analyse du Forum des jeunes sur l’accès à des activités sportives, publiée mardi. Outre l’aspect financier, les jeunes déplorent le manque d’infrastructures sportives, les discriminations socio-culturelles et le manque de temps et de motivation. Cette analyse propose également des solutions pour réduire les inégalités dans ce domaine.

Différents freins entravent la pratique du sport chez les jeunes, pourtant essentielle à l’équilibre mental et physique. Certains déclarent manquer de temps et de motivation pour s’adonner à une activité sportive et 70 % d’entre eux estiment que cela coûte trop cher, rapporte le Forum des jeunes.