Le culte de l’enfant roi, mythe ou réalité?

Fin juin, des chercheurs de l’UCLouvain analysent le phénomène de l’« enfant roi » dans une étude qui fera grand bruit. Leur postulat ? Pousser à l’extrême le culte de l’enfant donnerait naissance à des enfants rois, plus à risque de difficultés psychologiques et moins à même de prendre en compte l’intérêt collectif. « Un changement dans la représentation de l’enfant s’est amorcé voilà trois décennies et est allé crescendo vers une centration absolue sur ses besoins », nous explique Isabelle Roskam, professeure de psychologie de la parentalité à l’UCLouvain et autrice de l’étude en question.