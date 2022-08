«Les enfants de maintenant n’entendent plus le non»

Ingérables », « plus égocentrés », « violents ». Dans les discussions de comptoir, les qualificatifs ne manquent pas pour décrire les enfants et adolescents de la génération « Z » – ou plutôt génération « Alpha » pour les post-2010. Avec, en toile de fond, un leitmotiv difficile à révoquer parmi les convaincus : les enfants d’aujourd’hui sont plus difficiles que leurs prédécesseurs, ce qui impacte négativement le climat scolaire. Etat de fait ou discours de « vieux cons » ? Difficile à dire. En Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), les données manquent. Dans le cadre de l’objectif d’amélioration du système éducatif, une première enquête évaluant le climat scolaire a eu lieu en mai 2022. Mais les résultats sont toujours en cours d’analyse et il sera impossible d’attester ou non d’une évolution.