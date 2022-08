Avec le soja, le Brésil nourrit les vaches européennes, mais plus ses habitants

Le Brésil, bientôt premier producteur mondial de soja, ne sait plus nourrir ses habitants ; et les dégâts écologiques sont colossaux. C’est le cheval de bataille – mais aussi un énorme défi – pour Lula, face au président sortant Jair Bolsonaro.

Raimundo Ayres dos Santos peste en remontant son filet dans le plus grand aquifère d’eau douce de la planète, l’aquifère du Tapajos, au cœur de l’Amazonie brésilienne. Sa famille a toujours vécu ici, à Miritituba dans l’Etat du Para, mais à présent, il doit pêcher tous les jours, « pour ne pas mourir de faim, alors qu’avant je prenais des kilos ». Autour de sa barque, sur les berges du fleuve, on entend le grondement de dizaines de camions qui attendent de décharger le soja dans la trentaine de ports fluviaux privés. Miritituba est en effet devenu un des plus importants points de la logistique du transport du soja au Brésil : ici le soja passe du camion au cargo sur les fleuves amazoniens.