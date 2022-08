Isabelle Carré à propos de «La dérive des continents (au Sud)»: «J’ai besoin de la communion avec le public»

Actrice appréciée sur scène et à l’écran, désormais autrice respectée : à 51 ans, la Française Isabelle Carré trouve ce subtil équilibre entre théâtre, cinéma, télévision et écriture pour construire une carrière pleine de sens. Un moyen pour elle de s’exprimer, de trouver refuge, de s’évader et d’alléger la grisaille du quotidien. Un esprit que l’on retrouve d’ailleurs dans La dérive des continents (au sud) de Lionel Baier, un film qui offre un regard décalé sur l’Europe d’aujourd’hui et sur la crise migratoire. Elle y incarne Nathalie Adler, coordinatrice pour l’UE en mission en Sicile où elle est notamment chargée d’organiser la prochaine visite de Macron et Merkel dans un camp de migrants. Un camp où elle retrouvera aussi Albert, son fils de 17 ans dont elle s’est éloignée après qu’elle ait décidé d’assumer son homosexualité.