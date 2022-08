Mercato: le Club de Bruges d’accord pour laisser partir Vanaken mais pas à n’importe quelle condition!

Le mercato brugeois est très animé en cette fin du mois d’août ! Après la signature de Boyata, c’est le dossier Vanaken qui est sur toutes les lèvres. Pisté avec insistance par West Ham, qui a un grand besoin de renforts après son 0/9 inaugural en Premier League, le Brugeois ne quittera pas le Jan Breydel si facilement. Au départ, le Club ne voulait même pas se mettre à table mais il semblerait que les choses aient changé d’après des informations du Nieuwsblad.

Toujours selon le quotidien flamand, Vanaken ne pourra quitter la Venise du nord que si le juste prix est payé et seulement quand les Brugeois auront trouvé son remplaçant. Le Laatste Nieuws explique, lui, de son côté, que le club espère davantage que les dix millions initialement proposés par les Anglais. Après avoir vendu Openda, Nsoki et surtout De Ketelaere, les dirigeants brugeois n’ont pas besoin d’argent et de liquidités.