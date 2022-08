Télémaque au Théâtre Agora: dur, dur d’être un (fils de) héros

Personnage souvent négligé de la mythologique grecque, Télémaque inspire le Théâtre Agora dans une fable à la fois sobre et puissante sur la découverte de soi. Un « must » aux Rencontres de Théâtre jeune public de Huy.

Saviez-vous que les crevettes pondent 25.000 œufs, et cela trois fois par an ? Forcément, les parents ne se donnent pas la peine de leur donner un nom, à ces bébés crevettes qui naissent avec une carapace toute molle, mais qui s’épaissit peu à peu. Tout cela, Télémaque l’a appris en faisant son exposé à l’école. Car on a beau grandir dans un palais et avoir pour père le plus célèbre héros de la mythologie grecque, on n’échappe pas aux sujets pourris quand l’instit distribue l’énoncé des exposés. Comment font-elles, ces crevettes, pour vivre ensemble alors qu’elles n’ont pas de roi, se demande Télémaque, lui le fils d’Ulysse, roi d’Ithaque.