«Monsieur Phône et les sardines»: bonne pêche aux Rencontres de Huy

Au cours de ces Rencontres de Théâtre jeune public, on a parlé de démarches engagées, de marionnettes ciselées, de théâtre d’intervention dans les classes, d’univers poétiques et esthétiques étonnants, mais il ne faudrait pas oublier le plus important : les pièces qui font du bien, tout simplement. Ces gourmandises qui carburent à la fantaisie et fondent sous la dent des enfants, en y laissant un goût sucré qui leur donnera envie de renouveler l’expérience.