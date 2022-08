Canak, Stroeykens, Noubi…: ces jeunes pépites de Pro League qui ne demandent qu’à crever l’écran!

Chaque été, des visages familiers laissent place à des visages poupons, encore méconnus du grand public. Ce début de saison ne déroge pas à la règle. Plusieurs vedettes ont déserté la Jupiler Pro League (Charles De Ketelaere, Sergio Gomez, Junya Ito, Manuel Benson…), une occasion idéale pour les plus jeunes de grimper dans la hiérarchie, d’emmagasiner du temps de jeu et, déjà, de faire forte impression au plus haut niveau national. C’est le cas entre autres de Malick Fofana, Cihan Canak, Noah Sadiki, Noah Mbamba, Bilal El Khannouss, Anthony Valencia, Lucas Noubi, Mario Stroeykens et Milan Robberechts. Neuf pépites amenées, tôt ou tard, à devenir de véritables cracks en Belgique. Avant d’exporter leur talent vers l’étranger ?