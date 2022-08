Le petit moment qui fait du bien: le bouleversant retour surprise de Joni Mitchell

Un moment magique. Il n’y a pas d’autres mots pour qualifier l’apparition surprise de la chanteuse canadienne Joni Mitchell au récent Newport Folk Festival. Frappée par une rupture d’anévrisme en 2015, elle avait disparu de la vie publique et personne ne s’attendait à la revoir un jour sur scène. Pourtant, retrouvant petit à petit la santé, elle organisait chez elle des « Joni Jam » où se pressaient tous ses amis musiciens, de Herbie Hancock à Elton John en passant par Brandi Carlile. C’est cette dernière qui a réussi à la convaincre de se produire sur scène comme invitée surprise. Par bonheur, l’événement a été filmé et on peut découvrir de nombreux extraits du concert montrant que la chanteuse n’a rien perdu de son talent ni de son humour. Également visible sur les différentes plateformes, un formidable sujet de CBS Morning raconte la soirée et propose une courte interview de la chanteuse aussi réjouissante qu’émouvante.