Migrants: une question de point de vue

Il est des sujets qui reviennent constamment dans l’actualité et donnent naissance à une multitude de livres, films, spectacles… La question des migrants en fait partie. Hasard de l’actualité, nous évoquons cette semaine un film et une exposition qui en font leur sujet. Et qui, chacun, abordent la chose de manière singulière mais tous deux avec un titre aux références géopolitiques. Côté film, La dérive des continents (au sud) de Lionel Baier, côté expo (et livre), L’atlas en mouvement de Mathieu Pernot. Dans le premier, le personnage d’Isabelle Carré se heurte à toutes les incohérences de la politique européenne et, retrouvant son fils qui s’est éloigné depuis longtemps, doit faire face à ses propres contradictions. Mathieu Pernot, pour sa part, travaille avec les migrants pour raconter leur histoire (et celle du monde) au-delà des clichés habituels.