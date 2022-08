Explosions au port de Beyrouth: un effondrement qui n’en finit pas

Il y a un peu moins d’un mois, un incendie avait fragilisé toute la structure, jusqu’à faire tomber une partie du bâtiment. Un bloc, le plus au sud, tient toujours debout. Au total il y avait 48 silos. Seuls douze sont encore debout et sont stables, selon l’ingénieur civil français Emmanuel Durand qui a installé des capteurs à l’intérieur.

« Nous tenons les autorités responsables » de l’effondrement des silos, a déclaré à l’AFP Mariana Fodoulian, qui a perdu sa sœur dans l’explosion. « Il faut protéger la partie sud et l’ensemble du site », comme un lieu à la mémoire des victimes, a-t-elle ajouté. Plus de 200 personnes avaient été tuées, et plus de 6.000 blessées, dans une immense explosion qui a touché un stock de nitrate d’ammonium, un matériau hautement inflammable. Deux ans après la catastrophe, l’enquête est au point mort. Et les victimes et leurs proches désespèrent d’obtenir un jour justice dans leur pays.