Heinrich Schiff: la grande tradition autrichienne revisitée

Etudes à Linz auprès de Tobias Kühne et ensuite pendant trois ans avec André Navarra : Heinrich Schiff sort de son parcours de formation avec une technique d’une sûreté accomplie. Et pourtant il n’en abusera jamais préférant mettre ses moyens colossaux au service d’une approche diversifiée. A ce titre, on peut réellement dire qu’il n’a cessé d’être l’homme du juste style, des baroques aux contemporains.

Une intelligence pointue du baroque

Face à la révolution baroque et ses instruments anciens, Schiff demeure fidèle à ses propres instruments mais les travaille avec une infinité de nuances et en compagnie de formations réduites, notamment l’Academy of St Martin-in-the-fields, dans Vivaldi ou Haydn et en compagnie du claveciniste Tom Koopman pour les sonates de Vivaldi et Geminiani.