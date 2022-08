Michelle Martin totalement libre: se réinsérer en sortant de prison, un combat difficile

Dix ans après être sortie de prison, Michelle Martin recouvre totalement la liberté. Mais son nom et son passé l’empêchent de retrouver une vie « normale ». Une situation très fréquente, selon les maisons de justice.

Dix ans après sa libération conditionnelle, qui avait provoqué nombre de réactions négatives et de manifestations, Michelle Martin va, dans quelques jours, recouvrer totalement la liberté, à l’âge de 62 ans. En 2004, la cour d’assises d’Arlon avait condamné l’ex-femme de Marc Dutroux à 30 ans de prison pour ne pas avoir nourri ni sauvé les enfants que détenait son ex-compagnon dans sa cache de Marcinelle. Que signifie ce changement de statut ? Concrètement, elle ne fera plus l’objet d’aucun suivi judiciaire et elle peut à nouveau voyager à sa guise, sans devoir obtenir une quelconque autorisation. Car depuis sa sortie, comme tous les détenus qui bénéficient d’une libération conditionnelle, elle était encore tenue à l’œil par la justice.