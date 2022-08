Podcast – Comment l’offensive russe en Ukraine a-t-elle bouleversé le monde entier?

Par Pierre Fagnart Publié le 24/08/2022

Il est 5h55, heure de Moscou le 24 février dernier, quand Vladimir Poutine lance, à la télévision, ce qu’il appelle une « opération militaire » en Ukraine. Les mises en gardes, les menaces de sanctions et le travail diplomatique n’ont pas suffi. Des troupes russes passent la frontière, les principales villes ukrainiennes sont bombardées.

6 mois plus tard, Kiev parle de 9000 soldats ukrainiens tués. Des villes ont été rasées. Les services américains évoquent 80 000 militaires russes morts ou blessés. L’armée russe qui aurait conquis 82 000 km² en Ukraine, presque trois fois la superficie de la Belgique.

6 mois plus tard, que va-t-il se passer ? On vous propose des réponses sur nos différents supports. Philippe De Boeck et Oscar Pirlot ont posé la question à des spécialistes.

Nous, on s’est tourné vers Pauline Hofmann, toujours du service Monde. Pour voir comment les dynamiques géopolitiques ont été bouleversées ?

