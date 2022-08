Grève de la police aéronautique: la ministre Verlinden réquisitionne du personnel, la CGSP demande à De Croo d’intervenir

Ces derniers jours, les syndicats avaient demandé à la ministre de l’Intérieur de retirer un plan de restrictions budgétaires qui met en péril, selon eux, la sécurité des policiers et du public dans les aéroports. Aucune avancée n’a cependant pu être obtenue et le front commun syndical (CSC Services publics, CGSP-Admi, SNPS et SLFP-Police) a dès lors confirmé lundi son préavis de grève pour tous les aéroports du pays débutant ce jeudi 26 août pour se terminer le 4 septembre.

« Nous devons déplorer cette attitude de la ministre de l’Intérieur, qui fait fi des questions de sécurité dans les aéroports du pays », pointe Eddy Quaino, mandataire permanent de la CGSP-Admi. « Je pense que Mme Verlinden doit désormais laisser sa place au Premier ministre et au gouvernement », ajoute-t-il. « Le déficit de personnel et la diminution envisagée risquent de mettre la sécurité dans les aéroports dans une situation critique. C’est totalement inacceptable et on ne peut pas tolérer cela », alerte-t-il, rappelant la situation qui y existait au moment des attentats de mars 2016. « Nous n’avons pas envie de revivre ça ! C’est ce que me disent les policiers qui ont été traumatisés par ce qu’ils ont vécu. » « La ministre de l’Intérieur ne prend aucune mesure visant à trouver du personnel pour combler le déficit existant depuis plusieurs années à l’aéroport de Zaventem (150 membres policiers) et, comme certains collègues nous le disent, nous sommes à l’agonie, on travaille 6 jours sur 7 pendant 8 heures sans la moindre pause », fustige encore le syndicat socialiste.

La sécurité des passagers assurée

Quant à l’aéroport de Charleroi, il est « dans la misère », lance encore Eddy Quaino, puisque le développement économique de BSCA a fait apparaître la nécessité d’y engager plus de personnel (50 à 70 policiers). Annelies Verlinden est cependant aux abonnées absentes et aucune initiative n’est prise dans le domaine, regrette le mandataire permanent, constatant un manque flagrant d’attractivité pour la fonction policière.

Le syndicaliste se pose aussi des questions sur la régularité de la réquisition. Pour pouvoir y recourir, il faut au préalable une concertation sur l’organisation d’un service minimum dans chaque aéroport. Ce qui n’a pas eu lieu selon lui.

Sollicité, le cabinet de la ministre n’était pas directement joignable pour confirmer cette réquisition et réagir à la demande de la CGSP. Il avait déjà souligné lundi que la décision de ne pas retirer le plan de restrictions budgétaires a été prise par la direction de la police fédérale aéronautique. Le gouvernement a investi au cours de cette législature 310 millions d’euros dans la police intégrée, avait-il rappelé.

« La police fédérale est consciente que les moyens ne sont pas illimités et que les ressources disponibles doivent être utilisées de façon plus efficace », indiquait le cabinet lundi. A Liège, lorsqu’il n’y a pas de vols passagers, l’équipe de nuit sera dès lors ramenée à trois personnes au lieu de cinq. A Ostende, lorsqu’aucun vol passagers n’est prévu la nuit, une personne de moins sera sollicitée. Les équipes sont inchangées à Zaventem et Charleroi. « La direction nous a assuré que la sécurité des passagers n’était pas compromise », avait insisté le cabinet de Mme Verlinden.

Une concertation prévue ce mercredi

Cette décision de réquisition ne fait en tout cas qu’accroître la grogne et la colère des policiers et ne va donc faire qu’empirer les choses, selon Eddy Quaino. Une assemblée générale du personnel de la police aéronautique de Liège est prévue ce mercredi à 13h30 à l’aéroport de Bierset pour définir les actions qui seront envisagées malgré la réquisition reçue.