La rentrée syndicale aura lieu ce vendredi

Alors que la rentrée se profile, et que les prix explosent, les syndicats, qui restaient sur une grève nationale particulièrement bien suivie le 20 juin, puisque 80.000 personnes avaient défilé dans les rues bruxelloises, ont décidé d’attaquer la rentrée de plain-pied. Vendredi, le front commun syndical se réunira dès midi pour analyser le fond des dossiers, trouver une position commune et adopter une stratégie face à la dégradation du pouvoir d’achat des travailleurs. Si les organisations syndicales ne partagent pas beaucoup de divergences sur le fond, la stratégie dépendra de la volonté des centrales. A la FGTB, une instance avait été créée dans la foulée de la grève nationale du 20 juin afin d’avaliser la nécessité (ou non) d’une grève interprofessionnelle. Ce qu’elle a jugé opportun de faire pour la première quinzaine de novembre.