A travers la péninsule annexée par Moscou en 2014 et revendiquée depuis par Kiev, explosions et incidents se multiplient sur des sites militaires ces derniers jours. Six mois après le début de « l’opération spéciale » du Kremlin, la panique ne gagne cependant pas les touristes.

Course aux crabes dans les rochers pour les enfants, jet-ski et transat pour les adultes, virées en mer pour toute la famille… Sur la côte sud de la Crimée, la saison touristique bat son plein en cette fin d’août. A quelques centaines de kilomètres seulement des combats entre armées ukrainienne et russe, les plages de la péninsule annexée par Moscou en 2014 vivent un été presque normal. « Entre vacances et inquiétudes… », ironise Pavel, un jeune guide qui organise des excursions sur les hauteurs des magnifiques falaises se découpant dans le ciel azur. « On est tous pour la paix. Depuis huit ans, les Russes nous ont apporté stabilité et investissements. Quelle sera la suite ? Certains touristes ont peur. Mais pas de panique ! Regardez autour de vous… », lance Pavel sur la plage de Koktebel, l’une des stations balnéaires préférées des classes populaires qui, de toutes les régions de Russie, viennent profiter du soleil de Crimée.