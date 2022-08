Twitter accusé de manipulation par son ex-chef de la sécurité

Dans un document de 84 pages adressé le mois dernier au régulateur boursier américain (SEC), au ministère de la Justice des Etats-Unis (DOJ) et à l’autorité américaine de la concurrence (FTC), révélé mardi par le Washington Post et CNN, l’ancien chef de la sécurité de Twitter Peiter Zatko, dénonce des «défaillances graves et choquantes, de l’ignorance volontaire et des menaces à la sécurité nationale et à la démocratie».

Twitter a, dans un communiqué transmis à l’AFP, assuré que la sécurité et la protection des données faisaient partie de ses priorités. Pour le groupe, la plainte est «truffée d’incohérences et d’imprécisions». L’entreprise a aussi accusé son ancien responsable d’opportunisme visant à «porter atteinte à Twitter, ses clients et ses actionnaires».