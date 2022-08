«C’est une honte, Spa-Francorchamps est une course historique»: Lando Norris réagit à la possible suppression du GP de Belgique du calendrier F1

L'édition 2022 du Grand Prix de Spa-Francorchamps, qui se déroulera du vendredi au dimanche prochain, sera-t-elle la dernière? Rien n’est moins sûr... Si la Formule 1 n'a pas encore dévoilé son calendrier pour l'année prochaine, de nombreuses rumeurs de suppression du Grand Prix de Belgique circulent.

À quelques jours du GP, Lando Norris, pilote McLaren, a fait part de son amour pour le circuit de Spa : « C'est une course historique pour la Formule 1. C'est comme Monaco et Monza, ces courses devraient être maintenues aussi longtemps que la Formule 1 existe », a déclaré le Britannique à Autosport, qui a qualifié le circuit de Spa-Francorchamps comme « l'un des circuits les plus cool du calendrier. »