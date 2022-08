Le Standard en tête du classement, l’Union SG le moins cher: voici le prix des maillots des clubs de Pro League

En ce début de saison, nombreux sont les fans à vouloir se procurer le tout nouveau maillot officiel de leur équipe favorite. Mais suivant le club qu’ils supportent, il leur faudra débourser une somme plus ou moins importante.

1. 74 euros le maillot en moyenne

Les supporters du Standard sont ceux de D1A qui devront le plus mettre la main à la poche avant d’enfiler la vareuse de leur club préféré. Le prix du maillot adulte, à domicile, étant de 90 euros, hors flocage. À l’autre bout du classement, ce sont les fans de l’Union Saint-Gilloise qui devront le moins délier les cordons de la bourse pour enfiler la chasuble bleu et jaune de leur club mise en vente au prix de 55 euros, hors flocage. Fait plutôt cocasse, à l’heure actuelle, il ne reste plus aucun maillot XXL en vente au Standard… tandis qu’il ne reste plus que des vareuses XXL à l’Union.