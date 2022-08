Franck Dubosc: «Je ne suis pas celui qu’on croit»

Avec « Rumba la vie », Franck Dubosc signe son deuxième film en tant que réalisateur. L’aboutissement d’un rêve de toujours. Et une manière d’être pleinement lui-même.

Franck Dubosc, c’est le beau gosse d’A nous les garçons, le film qui le lança au cinéma dans le milieu des années 1980. C’est aussi Patrick Chirac, le campeur lambda qu’on n’attend pas et qui aime se balader en slip dans Camping. Ou encore l’humoriste qui s’illustra en one-man-show dès la fin des années 1990.

Un acteur devenu populaire grâce à un air sympathique, un sourire donnant l’impression qu’il pourrait être notre copain. Mais ces dernières années, c’est sous un jour nouveau, plus tendre peut-être, que le public l’a découvert. Notamment dans les films qu’il a lui-même réalisés. Ainsi, dans Rumba la vie, son second film en tant que réalisateur, en salle dès ce mercredi, il est Tony, chauffeur de bus en pleine crise de la cinquantaine, après un infarctus qui va lui donner envie de réparer les erreurs du passé. Et de se présenter à sa fille qu’il a abandonnée bébé.