Les craintes de perturbations sociales chez Brussels Airlines s’amenuisent

Les menaces d’action sociales à la sortie de l’été chez Brussels airlines ne semblent plus d’actualité. Pour le moment. Après trois jours de grève en juin montrant la détermination des représentants du personnel d’obtenir une modification de la convention collective signée en 2020, en pleine crise Covid, et remodelant les rythmes de travail, Brussels Airlines avait décidé d’annuler de nombreux vols pendant la période estivale pour alléger la charge de travail. La direction devait revoir les représentants du personnel ce 23 août, après le pic estival de sa saison, pour proposer de nouvelles améliorations dans la façon de travailler. « Plusieurs initiatives visant à réduire la charge de travail et/ou à améliorer la qualité ont déjà été mises en œuvre, tandis que d’autres sont à l’étude par les deux parties et seront conclues dans les mois à venir » explique la compagnie qui tient néanmoins à rester très prudente face à d’éventuels retours des restrictions Covid cet hiver.

Selon la CNE, les contrats de 200 membres du personnel de cabines en CDD devraient être prolongés pour l’hiver et de poursuivre la campagne de recrutement, de revoir certaines combinaisons de vol (empêcher deux services différents le même jour)… « Mais j’attends de voir tout cela confirmé par écrit » précise Didier Lebbe (secrétaire permanent). « Le premier test de l’efficacité de ces nouvelles propositions sera lors du pic des départs à Noël, on verra vite si ça fonctionne mieux. » Traduction indirecte, d’ici là, une relative paix sociale devrait régner sur le tableau des vols de la compagnie belge.