Trois cents documents confidentiels récupérés chez Donald Trump

L’ex-président américain tente de stopper l’hémorragie liée aux révélations sur les documents confidentiels indûment préservés à Mar-a-lago depuis son départ de la Maison-Blanche en janvier 2021. Mais son cas s’aggrave, à mesure qu’émerge le détail des archives escamotées et leur manipulation incontrôlée.

La saga des archives confidentielles escamotées par Donald Trump s’emballe. Lundi, les reporters du New York Times, s’appuyant sur des sources au sein de l’Administration Biden, révélaient l’étendue des dégâts causés par l’ex-président et offraient les premiers détails sur la nature des documents concernés. Dans le magma des dizaines de cartons d’archives présidentielles, près de 300 d’entre eux, portant la mention « top secret » ou « confidentiel », auraient été récupérés depuis le début de l’année, dont 150 en janvier par le Service national des Archives (NARA), puis le reste par le FBI en juin et lors d’une perquisition menée le 8 août à Mar-a-Lago, la résidence de Donald Trump en Floride. Le pire, explique Maggie Haberman dans le quotidien new-yorkais, tient au fait que ces liasses touchent au travail des services secrets américains.