Thierry Michel se prépare à faire face à la justice de Kinshasa pour son film «l’Empire du Silence»

A la veille de partir pour la RDC, où, à l’invitation de Wallonie-Bruxelles International, il présentera son film L’Empire du silence à Kinshasa et dans plusieurs autres villes, Thierry Michel a rappelé le litige qui l’oppose toujours à deux cinéastes congolais, les frères Gilbert Balufu et Balufu Bakuba-Kanyinda. Ces derniers l’accusent de « viol de l’imaginaire » et de plagiat et leur plainte sera examinée le 30 août prochain par le Tribunal de paix de Kinshasa, au moment donc où le cinéaste belge sera présent dans le pays.