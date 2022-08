Criminalité: voici comment les bourgmestres pourront fermer des commerces douteux

Révolution administrative en vue pour lutter contre les blanchisseurs du crime. Et pas seulement. La ministre de l’Intérieur dévoile le contenu de son avant-projet de loi.

Avant même que son contenu ne soit connu, le projet de loi de la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, visant à donner plus de pouvoir aux bourgmestres contre le trafic de drogues et le blanchiment d’argent soulevait un monceau d’interrogations. L’avant-projet sur « l’approche administrative » passera en conseil des ministres restreint (kern) début septembre. Un calendrier accéléré par l’actualité urgente des règlements de comptes et incidents armés qui se multiplient en province d’Anvers. La ministre CD&V a reçu Le Soir dans son cabinet, ce mardi, pour lever le voile sur ce texte. Un projet de loi qui pourrait évidemment évoluer en fonction du kern, puis du débat parlementaire.