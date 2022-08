Baptême de l’art: la fête aux tympans

Tous les mercredis, trois raisons de se lancer dans une activité culturelle avec les enfants. Ces 26, 27 et 28 août, le festival Kidzik réveille Louvain-la-Neuve.

Il a fêté ses dix ans en mars dernier : Kidzik, le festival musical pour petites oreilles ouvre son volet estival en programmant une quinzaine de concerts et des dizaines d’activités au cœur de la cité estudiantine.

Où les enfants de 0 à 10 ans partiront à la découverte de rythmes et de riffs inattendus, toucheront aux batteries, aux tambourins, aux guitares, comprendront les secrets des violons, des saxos et des pianos… Ils et elles imiteront le battement d’ailes d’un pigeon volant au-dessus de leur tête, entameront une balade sonore, écouteront le monde à travers un micro, s’essayeront au chant indien, aux comptines d’autrefois, à la ronde, la farandole, aux pas chassés ou sautillés…