La chancellerie du Premier ministre a peut-être été piratée

Le piratage, ou la tentative de piratage, a été constaté début août et proviendrait de l’étranger, selon Het Nieuwsblad. Les services de la chancellerie approvisionnent de nombreux autres services, dont les polices locales et fédérale.

Le parquet fédéral a ouvert une information judiciaire sur un possible piratage des serveurs informatiques de la chancellerie du Premier ministre, qui assiste Alexander De Croo dans sa fonction et recèle donc nombre d’informations sensibles. L’information, dévoilée mardi par Het Nieuwsblad, a été confirmée par le parquet fédéral. L’enquête ne fait que commencer.

« Tous les ordinateurs de tous les agents de ce pays ont dû être réinitialisés », selon des sources policières citées par le quotidien. « Chaque policier a dû demander un nouveau mot de passe. Et actuellement encore, tous les agents et enquêteurs ne peuvent pas utiliser leur ordinateur comme voulu. C’est très embêtant, face à la criminalité, et même ouvrir un mail est parfois difficile. »