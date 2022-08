Mercato: Lamkel Ze signe à Courtrai et attend le Standard de pied ferme

Didier Lamkel Ze en a terminé avec les prêts. Après s’être un peu perdu à Dunajska Streda et Khimki avant d’effectuer un crochet par le FC Metz, l’ailier camerounais s’est trouvé mardi un nouveau port d’attache. Comme annoncé dans nos éditions de lundi, c’est bien à Courtrai qu’il a déposé ses valises, sur base d’un contrat d’une durée de trois ans. L’indemnité de transfert s’élève à 500.000 euros, payable en un versement (c’était pour le club anversois une condition sine qua non), pour attirer ce joueur à qui il ne restait plus que dix mois de contrat.

C’est donc à Courtrai que l’ailier camerounais tentera de relancer sa carrière, sous les ordres de Karim Belhocine, ce qui permettra sans doute à Faïz Selemani d’obtenir le transfert qu’il appelle de tous ses vœux. Lamkel Ze participera ce mercredi à son premier entraînement et devrait disputer dimanche, avec le numéro 22 dans le dos, son premier match pour les Kerels, face au Standard. Un rendez-vous qu’il voudra marquer de son empreinte après avoir cru qu’il poursuivrait sa carrière à Sclessin, où il avait rencontré, en fin de semaine dernière, l’entraîneur Ronny Deila et le directeur sportif Fergal Harkin. Avec Avenatti et Lamkel Ze, Courtrai pourra s’appuyer dimanche sur une ligne d’attaque motivée et revancharde.