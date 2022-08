Vuelta: Primoz Roglic est déjà rouge comme la braise dans ce Tour d’Espagne

Quand Primoz fait du Roglic, cela devient très compliqué pour la concurrence, écrasée mardi par la chaleur et l’équipe Jumbo-Visma à la gourmandise épuisante. Depuis le début de l’été, les « abeilles » sous licence néerlandaise ne partagent rien ou presque. Elles veillent surtout à mettre le toit sur la ruche le plus tôt possible, histoire de garder leur miel entre elles. Contre-la-montre par équipe, quatrième maillot rouge différent depuis le départ sans autoriser quiconque de l’opposition à s’en emparer : Jumbo fait des jaloux.