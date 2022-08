Stefano Domenicali, le président de la Formule 1, ferme la porte à un retour en Russie

Cette année, le Grand Prix de Russie devait avoir lieu le 25 septembre à Sotchi mais a été annulé après l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février. À partir de 2023, le GP de Russie devait avoir lieu près de Saint-Pétersbourg.

«J’ai toujours pensé qu’il ne faut jamais dire jamais. Mais dans ce cas-ci, j’ose dire que nous ne négocierons plus jamais avec eux. Il n’y aura plus de course de Formule 1 en Russie», a déclaré Domenicali.